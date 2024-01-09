Bu tesis suyun kalitesini 300 farklı parametreyle ölçecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Marmara Bölgesi’nin en geniş yelpazeli Su ve Atıksu Laboratuvarı açıldı. Gelişmiş teknolojiye sahip yeni cihazlarla dolu laboratuvarla suyun kalitesi 300 farklı parametre ile takip edebilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından inşa edilen ve Marmara Bölgesi’nin en geniş yelpazeli laboratuvarı olacak Su ve Atıksu Laboratuvarı törenle açıldı. Türkiye’nin kaliteli içme suyunu Sakaryalıların musluklarına ulaştıran SASKİ, Hızırilyas Su Yönetim Merkezi içerisinde bulunan bin 720 metrekare alan içerisinde gelişmiş teknolojiye sahip yeni cihazlarla dolu laboratuvarıyla suyun kalitesini 300 farklı parametre ile takip edebilecek. Dev tesisin açılışında konuşan Ekrem Yüce, “Mevcut laboratuvarımızın artık ihtiyaçları karşılayamadığını, akreditasyon şartlarını sağlayamadığını ve yeni cihazların alımı için yeterli alanının bulunmadığını görünce kolları sıvadık. Büyükşehir belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz çalışmalara Hızırilyas İçme suyu ve Atık su Analiz Laboratuvarını da ekliyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve bin 720 metrekare alana sahip 3 katlı inşa ettiğimiz laboratuvarda merkezi havalandırma sistemi, UV dezenfeksiyon ve HEPA filtreli temiz hava besleme sistemi bulunmaktadır. İçme sularında çeşitli bakterilerin analizleri yapılması ve su kalitesinin test edilmesi için akreditasyon şartlarına uygun Mikrobiyoloji Laboratuvarımız yer almaktadır. Bunların yanı sıra arşiv, sarf malzeme depoları, özel havalandırmalı sıvı ve toz kimyasal depoları, kimyasal dolaplar, çeker ocak sistemleri, numune dolapları yer almaktadır” dedi.

“Kabul görmüş standart metotlarla raporlanması yapılmaktadır”

Laboratuvar hakkında bilgiler paylaşan Yüce, “Laboratuvarımızda, Sapanca Gölü, Akçay Barajı ve havzaları besleyen derelerden ve diğer içme suyu kaynaklarından atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularından, kanalizasyon sistemine deşarj yapan sanayi kuruluşlarından alınan atık su numunelerinin ve kamu kurumlarından veya özel taleplerle gelen diğer numunelerin analizleri yapılmaktadır. Üstelik bu analizlerin uluslararası kabul görmüş standart metotlarla raporlanması yapılmaktadır” diye konuştu.

“Yıl içinde yaklaşık olarak 4 bin 500 ila 5 bin 600 arasında numune gelmektedir”

Laboratuvarın ilk olarak 2008 yılında 18 parametreden akredite edildiğini belirten Yüce, “Bugün itibariyle toplam 127 adet parametreden akredite durumdadır ayrıca laboratuvarımıza Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından Yeterlilik belgesine sahip olup, Mayıs 2023 tarihi itibariyle toplam yeterli parametre sayısı 54 adettir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği ve İçme Suyu Temin Edilen Su Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde Su İdareleri tarafından bakılması gereken yaklaşık 300 parametrenin analizleri tarafımızca yapılacak olup, bu parametrelerden akredite olunmasını planlıyoruz. Laboratuvarımızın yetkinliğin izlenmesi için Çevre Referans Laboratuvarı tarafından yapılan Yeterlilik Testlerine ve Uluslararası Yeterlilik Testlerine katılım sağlanmakta olup, başarılı sonuçlar alınmaktadır. Laboratuvarımıza yıl içinde yaklaşık olarak 4 bin 500 ila 5 bin 600 arasında numune gelmektedir. Yaklaşık olarak 100 bin ila 160 bin parametre bakılmaktadır” şeklinde konuştu.