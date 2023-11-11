Bu turnuvada hamleler Cumhuriyet'in 100. yılı için

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği organizasyonu ve Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Satranç Turnuvası, geniş katılımla başladı.

Nilüfer belediyesi, üç gün sürecek satranç maratonuna ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu ile Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciği organizasyonu ve Nilüfer Belediyesi’nin de katkılarıyla gerçekleştirilen satranç turnuvasına, çeşitli yaş gruplarından 300 sporcu katıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuva, Cumhuriyet’in 100. yılı temasıyla gerçekleştiriliyor. Bursa Akademik Odalar Birliği salonlarında gerçekleşen turnuvanın başlangıç hamlesini, Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Mehmet Durak yaptı. İlk günden büyük heyecana sahne olan turnuvada sporcular, rakiplerini yenebilmek için büyük çaba sarf etti. 8 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ile üst düzey oyuncuların yer aldığı A, B ve C kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvanın sonuçları, sporcuların Türkiye ve Avrupa’daki sıralamalarına da etki edecek. Turnuvada dereceye girenler, 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek törende ödüllendirilecek.