Bu ulaşım kartları 100. yıla özel

Darphanenin anı paraları ve postanenin anı pullarına, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin anı ulaşım kartı da eklendi. Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda kullanılan Bursakart’ı, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel tasarımla, sınırlı sayıda piyasaya sürdü.

Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılını Bursa’da birbirinden farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 100. Yıl etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bursa’da toplu taşıma araçlarında kullanılan Bursakart, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel bir tasarımla Bursalılarla buluştu. Üzerinde ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ yazılı kartlar iki farklı konseptte tasarlandı. Kırmızı beyaz renklerde hazırlanan kartların birinin ön yüzünde diğerinin ise arka yüzünde Türk bayrağı bulunuyor. Her ikisinden de 100’er bin adet basılan kartlar sayesinde Bursalılar, hem Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümü hatırasını uzun yıllar yaşatacak hem de bu kartları toplu ulaşım araçlarında da kullanabilecek.

Halen 2 milyon 466 bin adet aktif Bursakart kullanıcısının olduğu Bursa’da, yeni Bursakart alacaklara Cumhuriyet’in 100. Yılına özel tasarlanan Bursakart’lardan verilecek. Bunun yanında 100. yıl coşkusuna ortak olmak isteyen Bursakart sahipleri de istedikleri takdirde bu kartlardan alabilecek. Bursalılar 100. Yıl anı kartlarını, istasyonlardaki kiosklardan ya da BursaKart bayilerinden temin edebilecek.

Bugünlere kolay gelinmedi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 100. Yıla özel tasarlanan Bursakart’ları Şehreküstü İstasyonu’nda kamuoyuna tanıttı. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere kolay gelmediğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Özellikle yirminci yüzyılın ilk çeyreği, hiç ama hiç kolay olmadı. Balkan Harbi’nden Birinci Cihan Harbi’ne varıncaya dek önemli badireler atlattık ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kurduk. Allah’a hamdolsun artık Cumhuriyet’in yüzüncü yılındayız. Biz de 100’üncü yıla özel bazı çalışmalar yapıyoruz. İşte bunlardan biri de şehir içi ulaşımda kullandığımız Bursakart’ımız. İnşallah çok fazla talep edilir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, o dönemin büyüklerini, gazilerimizi, bütün ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim inşallah aldığımız emaneti en güzel şekilde ileriye taşımayı, gelecek nesillere teslim etmeyi bizlere nasip etsin” dedi.