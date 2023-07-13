Bu ünlü bez Fransa, Katar, Almanya, Hollanda gibi ülkelere ihraç ediliyor

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifini tarafından üretilen Lefke Bezi, Fransa, Katar, Almanya, Hollanda gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Osmaneli Belediyesi destekleriyle kurulduğu günden bu yana yörede yetişen ürünlerle yapılan başta salça, ayva ve nar lokumu, reçeller ve diğer ürünlerin satışı geçtiğimiz yıllara göre bu yılın ilk 6 ayında satış rekoru kırdı. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak Sürekli Eğitim Merkezimizde eğittiğimiz kadın girişimcilerimizle bir kalkınma ajansı hibe proje destekleri, bakanlıklarımızdan sağladığımız hibeler ve kendi gelirlerimizle Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifin kurduk ve faaliyetlerini üst seviyelere çıkardık. Lefke Bezi, coğrafi işaretli Kütür Bakanlığı tescilli Dünya markası ilçemizde yaşamış medeniyetlerden ve özellikle Roma döneminden miras kültürümüzün bir parçası konumuna geldi. Fransa, Katar, Almanya, Hollanda gibi ülkelere ihraç ettiğimiz Lefke Bezi geleneksel tezgahlarda kadınlarımızca dokunmaya devam ediyor. Birçok satış mağazasına ayva ve nar lokumu, salça gibi ürünleri satıyoruz. Ürün çeşitliliğini her gün arttıran kooperatifimiz ilçemiz kadınlarının gururu, Osmaneli Belediyesi’nin proje başarısı olarak tarihe geçti" dedi.