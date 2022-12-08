Bu uygulama hem şirketleri hem çalışanları mutlu edecek

Tüketicileri sinema, tiyatro, spor, konser, sanat gibi alanlarda binlerce farklı etkinlikle buluşturan çözümler sunan Biletinial, şirketlere yönelik ilk ve tek etkinlik bileti kazanım programı olan Bipuan’ı hizmete sundu.

Yaklaşan yılbaşı dönemi ile birlikte şirketlerin ve kurumların hem çalışanlarına hem de müşterilerine yönelik yeni yıl hediyesi arayışları hız kazandı. Biletinial da şirketlere yönelik ilk ve tek etkinlik bileti kazanım programı olan "Bipuan’ı" hizmeti sundu. Bipuan; çalışanlara ve müşterilere, ülke genelinde, sinema, tiyatro, spor, konser, sanat gibi binlerce etkinlik arasından, kendi beğenileri doğrultusunda yararlanma imkanı sunuyor. Şirket ve kurumlar, kendi kullanımlarına açılan Bipuan Paneli üzerinden ihtiyaçları doğrultusunda Bipuan satın alıp diledikleri miktarlarda olmak üzere ister çalışanlarına ister müşterilerine Bipuan transferi yapabilecekler.

"Çalışanlar istediği etkinliğe, istediği tarihte gidebilme özgürlüğüne sahip oluyor"

Bipuan’ın, çalışan performansı ödüllendirilmesinde ve çalışan motivasyonunun artırılmasında benzersiz bir çözüm sunduğunu belirten Biletinial İş Geliştirme Direktörü İlker Uzel, "Bipuan; şirketlerin ve kurumların operasyonel yüklerini hafifletip, ekonomik ve inovatif bir alternatif oluştururken, çalışanlara ülke genelinde sinema, tiyatro, spor, konser gibi binlerce farklı etkinlik arasından, kendi beğenileri doğrultusunda faydalanma imkanı sunan iş birliği modelidir. Biletinial olarak çalışan motivasyon çalışmalarını destekleyecek, maliyet avantajı sunan, operasyonel yük gerektirmeyen ekonomik ve işlevsel modelimizi şirketlerin kullanımına açtık. Özellikle geniş coğrafyada hizmet veren şirket çalışanları, Türkiye’nin her yerinde, istediği etkinliğe, istediği tarihte gidebilme özgürlüğüne sahip oluyor. Tüm avantajlarıyla Bipuan’ın hem şirket ve kurumları hem de çalışanları mutlu edecek bir model olacağına inanıyoruz" dedi.