Bu yalanlara kanmayın...Bursa Polisi vatandaşları uyardı

Bursa Polisi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları broşür dağıtıp uyardı. Polis ekipleri muhtemel dolandırıcılık olaylarına karşı 112 hattının aranmasını isterken, ihbarcıların kimliğinin gizli tutulduğunun altını çizdi. Vatandaşlara en önemli uyarı ise, "Hiç bir savcı, polis sizden altın, bilezik, döviz ve para istemez" oldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde dolandırıcılara karşı bilinçlendirme uygulaması yapıldı. Ekipler şehrin en işlek noktalarında broşür dağıtıp, bilgilendirme yaptı. Binlerce vatandaşı bilinçlendiren ekipler kendilerine şüpheli gelen şahıslara yönelik 112 Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.

Mücadale ile dolandırıcılık olaylarının azalması hedeflerken, uygulamaların da hız kesmeden devam edeceği duyuruldu.

Polisin ana başlıklar halinde uyarıları ise şöyle:

- Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın.

- Terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, hesaplarındaki paraların çekilerek devlet güvencesi altına alınacağı, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı iddiasına kanmayın.

- Gizli operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltı işlemi yapılacağı, ikamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğu söylemi yalandır

- Dolandırıcıların kullandığı, banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı iddiası doğru değildir.

- Benzer iddialar ve bilgilerle sizi arayan kişileri hemen 112 polis imdat hattına ihbar edin