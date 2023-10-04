Bu yıl 8 bin 18 yabani hayvan yeniden doğaya kazandırıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2023 yılı başından bugüne kadar doğada çeşitli sebeplerle güçten düşmüş halde bulunan 12 bin 914 yaban hayvanından 8 bin 18’inin tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrasında yeniden doğaya kazandırıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DKMP Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından ’Dünya Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla yapılan paylaşımda, canlılara verilen değer kadar onların yaşam haklarına da saygı duyulması gerektiği vurgulandı. "Tabiatta yaralı veya bakıma muhtaç halde bulunan yaban hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonları için yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri kuruyor, bu merkezlerde yaban hayvanlarına çare olmak için özveriyle çalışıyoruz" denilen paylaşımda, "2023 yılı başından bugüne kadar doğada çeşitli sebeplerle güçten düşmüş halde bulunan 12 bin 914 yaban hayvanından 8 bin 18’i tedavi ve rehabilitasyon süreci sonrasında yeniden doğaya kazandırıldı" ifadeleri kullanıldı.