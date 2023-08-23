Bu yıl kulaçlar Kerpe'de atılacak

Kandıra’nın mavi bayraklı Kerpe Halk Plajı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Kıyasıya mücadelenin olacağı şampiyonaya başvurular devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Şampiyonası, bu yıl Kandıra’nın Mavi Bayraklı Kerpe Halk Plajı’nın mavi sularında yapılacak. Şampiyona Kandıra Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 27 Ağustos Pazar günü saat 12.00’de ilk kulaçların atılmasıyla başlayacak. Yarışlara katılmak isteyen yüzücüler kayıt işlemlerini 25 Ağustos tarihine kadar belediyenin internet sayfasından online olarak tamamlaması gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yarışlarda bir tur 2 bin 500 metre mesafede yüzülürken, start ise kadın ve erkek kategorileri için ayrı verilecek. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan yarışmanın bu yıl uluslararası katılımla düzenlenmesi bekleniyor.

Şampiyonaya katılmak için kurallar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda "Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Müsabaka Talimatları" uygulanacak ve farklı federasyon lisansları ile 2022-2023 vizeli yüzme lisansı olmayan sporcular katılamayacak. 18 yaş altı yüzücüler, 2022-2023 vizeli yüzme lisansı ile veli muvafakatnamesi veya doktor raporu ile yarışmaya katılabilecek. 2 bin 500 metrede mesafe ve açık su yüzme şartları göz önüne alındığında katılımcıların daha önce bir açık su yüzme yarışını tamamlamış olmaları ve yeterince antrenmanlı olmaları tavsiye ediliyor. Yarışlarda diğer yüzücülere kasti olarak centilmenlik dışı ve engelleyici nitelikte harekette bulunan yüzücüler diskalifiye edilecek ve yarış dışı bırakılacak. Hakemler tarafından fizyolojik ve psikolojik sebeplerden dolayı yarışmaya devam etmesi sakıncalı görülen yüzücüler yarış dışı bırakılarak sudan teknelere alınacak. Hakemler teknelerle yüzücülere eşlik edecek ve belirlenen parkur ile ilgili herhangi bir olumsuzluk olması durumunda yüzücüleri uyaracak. Yüzücüler yarış esnasında saat, takı gibi materyal takamazken hakem uyarısı ile kurallara uymayanlar yarıştan diskalifiye edilecek ve yarış dışı bırakılacak. Hakem uyarısı ve kurallara uymayanlar ve kayıt sırasında dağıtılan çipler kişiye özel belirlendiğinden, farklı kişiye ait çip taktığı belirlenen kişiler diskalifiye edilecek. Değerlendirme yaş kategorilerine göre kadın-erkek olarak ayrı yapılacak. Yarışmada sporcuların güvenliği için de çeşitli kurallar getirildi. Yarış sırasında ilk 2 bin 500 metreyi 40 dakika içinde geçemeyen ve toplam bitiş süresi olan 105 dakikalık süre sonunda da hala yarışı tamamlayamadığı tespit edilen sporcular da güvenlik gerekçesiyle sudan alınacak. Ayrıca yarış sırasında herhangi bir şekilde olumsuzluk yaşayan sporcunun bonesini çıkarıp sallaması veya elini kaldırarak durumunu bildirmesi durumunda da güvenlik görevlileri sporcuyu sudan alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda her kategoride ilk üç derece alan kadın ve erkek sporculara madalya ve birinciye 2 bin 500 TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin 500 TL nakdi ödül verilecek. Türkiye 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası’nda ise her kategoride ilk sekiz derece alan kadın ve erkek sporculara madalya ve birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL, üçüncüye 750 TL, dördüncüye 600 TL, beşinciye 500 TL, altıncıya 400 TL, yedinciye 300 TL ve sekizinciye 200 TL nakdi ödül verilecek.