BUBFA Gastronomi öğrencileri zeytin üretim aşamalarını yerinde öğreniyor

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Tarladan Sofraya Zeytin üretim aşamalarını Gömeçte bulunan Özemle Yaşam Firmasına ait zeytinyağı üretim tesisinde uygulamalı olarak öğreniyor. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde eğitimlerine devam eden öğrenciler yerinde görerek, katkı sunarak uygulamalı derslerine devam ediyor.

Bu kapsamda Fakülte dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, öğretim elemanları ve öğrencilerle birlikte Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bulunan Özemle Yaşam Firmasına ait zeytin üretim tesisine giderek zeytinyağı üretim aşamalarını yerinden incelediler. Bölüm öğrencilerinin uygulamalı olarak katıldığı eğitim firma yetkilisi Mehmet Özgü Manisalı tarafından verildi. Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile eğitim konusunda sürekli işbirliği içerisinde olduklarını belirten Manisalı, bundan böyle bu tür Uygulamalı eğitimlere katkı sunacaklarını bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmalarını önemsediklerini belirten Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban da, bu tür etkinliklere değer verdiklerini, öğrencilerin yerinde görerek, yaşayarak ve katkı sunarak eğitimlerini önemli bir noktaya taşıdıklarını bunun da kendileri açısında önemli olduğunu vurguladı. Dekan İlban, kendilerine bu imkânı verdikleri için firma yetkilisine de teşekkür etti. Öğrenciler eğitim kapsamında gün boyu zeytin toplama, yağ sıkımı, şişeleme, kırma zeytin yapımı vb. konularda fabrika bünyesinde tarladan sofraya zeytin ve zeytinyağı üretimini yerinden görerek öğrendiler. Fakülte, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde gastronomi öğrencilerinin İtalyan mutfağına ait yemek yapımını uygulamalı olarak öğrenmelerini de sağlamıştı.