BUBFA Uluslararası Projelere Start Verdi

Balıkesir’in Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde, toplumsal katkıyı arttırmak, kurumsal kapasiteye geliştirmek ve bölgesel gelişimi hızlandırmak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

BAÜ Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban başkanlığında, Finans ve Bankacılık Bölümü, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Ticaret Bölümü ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde görev yapan öğretim elemanlarının iştirakiyle yapılan geniş katılımlı toplantıda, bilimsel araştırma desteklerinin kapsamı ele alındı.

Toplantıya katılanlara bilimsel destekler konusunda bilgiler veren Prof. Dr.Mehmet Oğuzhan İlban,“Geçen sene 11 farklı bilimsel proje desteği ile kurumumuza önemli bir katkı sağlamaya çalıştık. Bu anlamda üniversitemizdeki öncü birimlerden biriyiz. Bu süreçlerin daha geniş katılımlı, uluslararası boyutta yürütülmesi amacıyla bugün bir aradayız. Böylece bölgemize ve ülkemize sağlamış olduğumuz faydanın çemberini genişletmek istiyoruz. Bu anlamda kurum yönetimi olarak hocalarımıza elimizden gelen tüm desteği sağlama sözü veriyoruz. Hocalarımızın uluslararası iş birliği ağının güçlü olduğuna inanıyoruz. Umuyorum ki bu toplantılar sayesinde önemli fikirleri uluslararası fonlar aracılığıyla destekleyerek üniversitemizi, bölgemizi, şehrimizi ve ülkemizi ön plana çıkartacağız. Bu anlamda tüm hocalarımızdan katkılarını rica ediyoruz. Süreci özellikle takip edecek ve destekleyeceğiz. Katılım ve desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkür ederim ” dedi. Toplantı sırasında Dekan V. Yardımcısı Doç. Dr. Ali Solunoğlu da, kurum bünyesinde sağlanan Bilimsel Araştırma Desteklerinin kapsamıyla ilgili öğretim elemanlarına kısa bilgi verdi. Toplantı süresince öğretim elemanları tarafından önerilen fikirler istişare edilerek olgunlaştırılmaya çalışıldı. Ayrıca toplantı gündemi sonrasında, Edremit ÖSYM Koordinatörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Akkılıç’a ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümüne yeni atanan Doç. Dr. Onur Kemal Yılmaz’a hayırlı olsun temennileri dile getirildi.