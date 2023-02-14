Buca Belediyesi afet bölgesinde mobil mutfak kurdu. Belediye, 5 bin kişilik yemek kapasitesine sahip mobil mutfak tırıyla, sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 öğün zorlu şartlarda mücadele veren ekipler ile depremzede yurttaşlara hizmet veriyor.

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Buca Belediyesi de yaraları beraber sarmak için harekete geçti. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları yürüten Buca Belediyesi ekipleri, diğer yandan da deprem bölgelerine gönderilen mobil mutfak tırı ile depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Mobil mutfak kuruldu

Bölgede seferber olan Buca Belediyesi, Hatay Hassa’da 5 bin kişilik yemek kapasitesine sahip tam donanımlı mobil mutfak tırıyla günde 3 öğün yemek dağıtıyor. 6 aşçı, 4 teknik personel, 1 sağlık personeli, 2 şoför, 1 kepçe operatörü ve 16 operasyon personeliyle hizmet veren mobil mutfak, hem kurtarma ekiplerine hem de depremzedelere sıcak yemek ulaştırıyor.

BUCAKUT sahada

Belediyenin arama kurtarma ekibi BUCAKUT da 36 personel, 4 tam teçhizatlı arama kurtarma aracı, 2 ikram aracı ve 1 hayvan ambulansı ile harekete geçerek Osmaniye’nin ardından Adıyaman’daki çalışmalarını sürdürüyor.

18 tır gönderildi

Öte yandan, Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın çağrısıyla, ihtiyaç malzemesi bağışlamak isteyen vatandaşlar belediyenin yardım toplama merkezlerine akın ediyor. Gelen yardımlar belediye çalışanları ve gönüllülerin yardımıyla ayrıştırılıp paketlenirken, toplam 18 tır afet bölgesine sevk edildi.

“Her türlü yardıma hazırız”

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, afet bölgesi için ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Tüm ekip ve ekipmanlarımızla vatandaşlarımız için mücadele vereceğiz. Bu üzücü günlerde onların yanında olmak ve bir nebze olsun vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.