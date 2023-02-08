Buca'nın kurtarma ekibi afet bölgesinde

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediyenin arama kurtarma ekibi BUCAKUT, Osmaniye’ye vardı. Başkan Kılıç ve ekibi, afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ülke tarihinin en büyük yıkımlarından biri yaşanırken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 36 personel, 4 tam teçhizatlı arama kurtarma aracı, 2 ikram aracı ve 1 hayvan ambulansı ile harekete geçen BUCAKUT ekibi, AFAD ile koordineli şekilde Osmaniye’ye gitti. Hava şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorluk çeken Başkan Kılıç ve ekibi, afet bölgesine varır varmaz yardım çalışmalarına katıldı. Bölgedeki durumu aktaran Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Osmaniye merkezdeyiz. Arama kurtarma çalışmaları itinayla devam ediyor. Bir umutla herkes bekliyor. Depremzedelerin yakınları, aileleri ateş yakarak bekliyor. Burada ciddi bir felaket var. Çok büyük bir acı yaşanıyor. Anlatmak çok zor. Elimizden ne geliyorsa yapmak için buradayız” dedi.