Budadığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Bursa'nın Keles ilçesinde budamak istediği ağaçtan düşen 50 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Olay, Bursa’nın Keles ilçesi Denizler Mahallesindeki bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte bahçeye giden Halil İbrahim Acar (50) söğüt ağacını budamak istedi. Ağacın dallarına çıktığı esnada aşağı düşen Acar, kanlar içinde kaldı. Kafasının üzerine düşen Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Keles İlçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Acar’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

