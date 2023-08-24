Budadığı ağaçtan düşen belediye işçisinin ayağına demir saplandı

Tekirdağ Çorlu'da cami avlusunda budamak için çıkığı ağaçta dengesini kaybederek düşen belediye işçisinin bacağına demir çubuk saplandı.

Budadığı ağaçtan düşen belediye işçisinin ayağına demir saplandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ Çorlu’da cami avlusunda budamak için çıkığı ağaçta dengesini kaybederek düşen belediye işçisinin bacağına demir çubuk saplandı.

Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Süleymaniye Camii’ndeki ağaçları budamaya gelen Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli Onur A., çıktığı ağaçta ayağının kayması nedeniyle dengesini kaybetti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Korkuluk demirlerinin üzerine düşen Onur A.’nın bacağına demir saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı işçi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.