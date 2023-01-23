Budadığı ceviz ağacında fenalaşan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde budamak için çıktığı ceviz ağacında fenalaşan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Hacı Bahattin Yatağan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, budamak için ceviz ağacına çıkan Serkan T. (34) fenalaştı. Fenalaşan Serkan T.’nin ağaçtan inemediğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Serkan T.’yi bulunduğu yerden alarak, sağlık ekiplerine telsim etti. Serkan T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.