Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Başiskele’de budanan ağaçlardan elde edilen odunlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı olarak dağıtılmaya başlandı.

Hem ağaçların düzenli ve kuvvetli büyümeleri için hem de devrilme tehlikesi taşıyan, trafik güvenliğini tehdit eden, rüzgar ve fırtınadan yıkılan ağaçları yıl içerisinde periyodik olarak budayan Başiskele Belediyesi, budama işleminden elde edilen odunları israf etmeyerek ihtiyaç sahipleri için kullanıyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca yürütülen budama çalışmaları neticesinde elde edilen odunlar, belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Ekiplerce küçük parçalar halinde kesilen ve çuvallara konan odunlar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce tespit edilen yardıma muhtaç ve dar gelirli ailelerin evlerine kadar götürülerek ücretsiz olarak teslim ediliyor.