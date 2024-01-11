Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Başikele Belediyesi ağaç dallarının budanmasıyla oluşan odunları, ilçe genelindeki dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtıyor.

Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
Editör
EditörEditör
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Başikele Belediyesi ağaç dallarının budanmasıyla oluşan odunları, ilçe genelindeki dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yıl boyunca ilçe genelindeki yere sarkan, kuruyan, devrilme tehlikesi olan ve yol kenarlarında trafiği olumsuz etkileyen ağaç dallarını budadı. Oluşan odunlar belediyenin depolarında muhafaza edildi. Ekiplerce elde edilen odunlar her kış olduğu gibi bu kış da yardıma muhtaç ailelere yakacak yardımı olarak dağıtılıyor.