Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü çeviri atölyesiyle Türk-Macar kültürünü kelimelerle birleştirecek

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkçe’den Macarca’ya edebi çeviri faaliyetlerine destek olmak için Budepeşte’de Türçe-Macarca Çeviri Atölyesi gerçekleştirilecek.

Türk edebiyatı eserlerinin Macarcaya daha nitelikli çevirilerle ulaştırılması, edebiyat çevirmenlerinin özendirilmesi, Türkiye ile Macaristan arasında kültürel alışverişin yoğunlaşmasına katkı sağlanması ve edebiyat çevirmenliği alanındaki genç çevirmenlerin mesleki gelişime katkıda bulunmak üzere 25-28 Eylül 2023 tarihleri arasında Budepeşte’de Türçe-Macarca Çeviri Atölyesi yapılacak.

Bu atölye çalışmalarında alanında uzman ve önde gelen çevirmenlerle, mesleki kariyerinin başlarında olan genç çevirmenler bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacaklar. Atölyede katılımcılar farklı türlerdeki edebiyat eserleri üzerinden edebi çeviri alanına ilişkin teorik ve pratik düzeyde çalışmalar yapacak.

Atölye hem dilbilgisi hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim sunarak katılımcıların dil öğrenimi ve çeviri yeteneklerini birleştirmelerini hedefliyor.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü, atölye yoluyla Macaristan’da Türk edebiyatı ve yayıncılık dünyasının gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Ayrıca Macaristan ile Dostluk Anlaşmasının 1924 yılında yürürlüğe girmesinin 100. yıl dönümü olması vesilesiyle 2024 yılının “Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği” ana temasıyla Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanacak olması çerçevesinde edebiyat ve yayıncılık alanında daha fazla eserin çevrilerek kültürel alışveriş ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. TEDA projesi çerçevesinde bugüne kadar 85’e yakın Türkçe edebi eser Macarcaya tercüme edilerek Macar okuyucuya ulaştı.