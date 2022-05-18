BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Marmara Bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: "Saat 17.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 20:00’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20:00’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi “
İHA
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