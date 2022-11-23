BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"