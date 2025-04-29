BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı.

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde açıkladı;

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"19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi."