BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO seferleri iptal edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi’nde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

"19.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 19.15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."