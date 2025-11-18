BUDO seferleri iptal oldu
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi’nde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
BUDO tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Saat 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."