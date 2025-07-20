Buğday tarlasında çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Karaağaç köyünde çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Karaağaç köyünde bulunan buğday ekili tarladan yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden köy sakinleri olayı itfaiyeye bildirdiler. Kısa sürede bölgeye gelen Bozüyük Orman İşletme Şefliği ve Bozüyük Belediye İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdiler. Yoğun müdahaleler sonucunda yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldığı öğrenildi.