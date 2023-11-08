Buğday unları ve ayçiçek yağları sofralara ulaşıyor

Mudanya Belediyesi, ’Topraktan Halka, Tarladan Sofraya’ projesi çerçevesinde belediyeye ait arazilerden elde ettiği buğday unlarını Zeytin Dalı Birimine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılmaya başladı.

Mudanya Belediyesi, ’Topraktan Halka, Tarladan Sofraya’ projesi çerçevesinde kırsal alanda belediyeye ait arazileri üretime açarak toplamda 308 bin metrekarelik alanda dönüşümlü olarak ayçiçeği ve buğday üretimi yapıyor. Ekimi yapılan buğdaylardan elde edilen unlar ve aynı arazilerde dönüşümlü olarak ekimi gerçekleştirilen ayçiçekleri de yağ olarak ihtiyaç sahibi ailelerin soflarına ulaştırılmaya başlandı.

Zeytin Dalı Birimi tarafından gerçekleştirilen dağıtıma katılan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İlk buğday hasadımızdan elde ettiğimiz buğday unlarını ihtiyaç sahibi ailelerimizin soflarına ulaştırıyoruz. Ekonomik zorlukların arttığı ülkemizde ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Mudanya’da kimse kimsesiz kalmıyor. Hiçbir çocuk yatağa aç girmiyor” dedi. Hayata geçirdikleri projeyle hem ihtiyaç sahibi ailelerin yanında, hem de üreten çiftçiye de destek olduklarının altını çizen Türkyılmaz, “Hasattan çıkan samanı ilçemizdeki süt üreticisine veriyoruz. Onlardan da süt alıp yine ücretsiz olarak okullarımızda öğrencilerimize yanına ek gıdalar ekleyerek dağıtacağız” diye konuştu.