Buğday verimi Keşan çiftçisinin yüzünü güldürdü

Edirne’nin Keşan ilçesinde buğday hasadı yapan çiftçi bu yıl verimden memnun olduklarını ifade ederken, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, "Verimler beklentilerimizi karşılıyor" dedi.

Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, bölgede devam eden buğday hasadıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, buğday hasadının devam ettiğini belirterek, "Verimler beklentilerimizi karşılıyor. Ova dediğimiz bölümlerde verimler biraz daha yüksek oluyor. Bu verimleri elde ettiğimiz yıllarda çiftçilerimiz para kazanıyor. Şubat aylarında yağmayan yağmurlar, Nisan ve Mart aylarında yağdı ve çiftçiler ürünlerine gübre verdi. Şimdi de bu emeklerin karşılığı alınıyor. Verimlerimiz bölgesel olarak 450 ile 600 kilogram arasında değişiyor. Bölgemizdeki hasat sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Devletimizin de dediği gibi çiftçimizin ürünü alınacak" dedi.

"Devletin verdiği fiyat piyasa şartlarının çok üzerinde bir fiyattı"

Şu anda en iyi fiyatın devletin açıkladığı fiyat olduğunu dile getiren Hasan Şen, "Devletin verdiği fiyat piyasa şartlarının çok üzerinde bir fiyattı. Mühim olan da alıcının olmasıydı. TMO dışında, borsalarda işlem gören buğdayın fiyatı oldukça düşük seviyelerde. Devletimiz, çiftçilerin ürününü ivedilikle alacağı teminatını veriyor. Alınan ürünün parası da 1 ay sonra ödenecek. Devletimizin kurumlarına güvenen çiftçilerimiz haklı olarak ürünlerini bu kurumlara döküyor. Bizler de birer üreticiyiz. Üretici olarak insanların sorunları bizim sorunlarımızdır. Dolayısıyla da çiftçilerimizin sorunlarını, devlet kurumlarının yetkileri ile görüşüp çözmeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz üreticidir ve onların ürünlerinin alınarak paralarının ödenmesidir" diye konuştu.

"Ürünlerimize çocuğumuz gibi bakıyoruz"

Büyükdoğanca köyünde 3 yaşındaki torunu Kemal Ata Bezbaş ile birlikte buğday hasadını gerçekleştiren çiftçi Yüksenay Bezbaş, arpa hasadında 600 ile 650 kilo arasında verim elde ettiklerini belirterek, "Ürünlerimize çocuğumuz gibi bakıyoruz. Bunun yanı sıra son günlerde buğday tarlalarında çıkan yangınlar karşısında üzülüyoruz. Çiftçimiz ve tüm vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı. Tarlada sigara içmemeli. Gözümüz gibi baktığımız ürünlerimiz için duyarlılığımız en üst seviyede olmalı" ifadelerini kullandı.