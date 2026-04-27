Buğra Kavuncu Silivri'de köylünün derdini dinledi

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ve Silivri İlçe Başkanı Mert Erişken ile birlikte Silivri’nin Danamandıra, Beyciler, Sayalar ve Çayırdere mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Hafta sonu gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, orman köylerinde uzun süredir devam eden 2B arazileri, tapu süreçleri, ecrimisil bedelleri ve taş ocaklarının tarım alanlarına doğru genişlediği yönündeki şikâyetler gündeme taşındı. Heyete Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, GİK Üyesi Özdemir Polat ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Vatandaşlardan tapu ve ecrimisil tepkisi

Ziyaretin ilk durağı Danamandıra Mahallesi oldu. Danamandıra Köyü Yardımlaşma ve Çevre Koruma Derneği yöneticisi Umut Er, bölge halkının yaklaşık 150 yıl önce Sultan II. Abdülhamit döneminde kendilerine tahsis edildiğini belirttikleri arazilere hâlâ tapu alamadığını ifade etti.

Vatandaşlar, yıllardır kullandıkları topraklar için yüksek tutarlı ecrimisil bedelleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, mülkiyet sorununun artık kalıcı şekilde çözülmesini istedi.

Taş ocakları tarım alanlarına mı yaklaşıyor?

Mahalle ziyaretlerinde en dikkat çeken başlıklardan biri de taş ocaklarının genişleme alanları oldu. Bölge sakinleri, taş ocaklarının tarım arazilerine ve yaşam alanlarına doğru ilerlediğini öne sürerek, orman köylerinde üretim alanlarının daraldığını ve yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Danamandıra Gölü havzasının İstanbul açısından önemli bir su toplama alanı olduğuna dikkat çeken mahalle temsilcileri, taş ocağı faaliyetlerinin su kaynakları, doğal yaşam ve tarımsal üretim üzerinde risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Süreç TBMM’ye taşınacak

İYİ Parti heyeti, vatandaşların dile getirdiği mağduriyetlerin çözümü için konunun takipçisi olacaklarını açıkladı. Buğra Kavuncu ve beraberindeki heyet, 2B arazilerinin tapu süreçleri, ecrimisil uygulamaları ve taş ocaklarının çevresel etkilerine ilişkin gerekli girişimlerin hem TBMM hem de ilgili kurumlar nezdinde sürdürüleceğini vurguladı.

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Mert Erişken’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretlerin, Silivri’nin orman köylerinde vatandaşların sorunlarını yerinde dinleme amacıyla devam edeceği belirtildi.