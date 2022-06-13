Bugün hava nasıl olacak? 13 Haziran hava durumu

Meteoroloji'nin 13 Haziran 2022 tarihli hava durumu raporunda, 42 ilde kuvvetli sağanağın devam edeceği belirtilirken Hatay için ise turuncu alarm verildi. İşte illere göre hava durumu…

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  • 13.06.2022 11:00
  • Güncelleme: 13.06.2022 11:00
Bugün hava nasıl olacak? 13 Haziran hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Sinop, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 42 il için 'sarı kod' uyarısı

MGM tarafından, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapılırken, Hatay için turuncu kod verildi.

Bugün hava nasıl olacak? 13 Haziran hava durumu

İstanbul'un 5 günlük hava durumu

İstanbul'da haftaya parçalı ve çok bulutlu başlayan hava, gün içinde en yüksek 26 derece olarak ölçülecek. Haftaya mevsim normallerinde sıcaklıkla ve yağışsız devam etmesi beklenen megakentte yüksek nem, hisseedilen sıcaklığı artıracak.

Bugün hava nasıl olacak? 13 Haziran hava durumu

5 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yayımlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre, ülke genelinde yağışların haftanın ilk günü de süreceği, daha sonra önce batı bölgeler olmak üzere, sağanağın yavaş yavaş yurdu terk edeceği görülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 25
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 29
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 24
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

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