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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege'de kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 28
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Bursa: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Yusuf Eker

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