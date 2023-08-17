Bükrenaz Sert finale yükseldi

Ürdün'de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Bükrenaz Sert adını finale yazdırdı.

Bükrenaz Sert finale yükseldi
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Ürdün’de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Bükrenaz Sert adını finale yazdırdı.

U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kilogramda mücadele eden Bükrenaz Sert, yarı finalde Hint rakibi Harshita Harshita’yı 2-1 (tuşla) mağlup ederek finale yükseldi. Sert, yarın saat 18.00’de başlayacak finallerde dünya şampiyonluğu için Birleşik Amerikalı Amit Elor ile karşılaşacak.