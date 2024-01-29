Bükreş'te Türkiye-Romanya 'Medya Buluşmaları' düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı noktalarında kültürler arası etkileşime ve iletişime zemin oluşturmak amacıyla yürüttüğü ‘Medya Buluşmaları’ kapsamında Romanya’da bir program düzenledi.

Bükreş’te bir otelde gerçekleştirilen ‘Türkiye-Romanya Medya Buluşmaları’ programına Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, Romanya Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Yıldız, Romanya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, Milletvekili Nicolae Georgescu, Romanya Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Madalina Corina Diaconuile ile Türkiye ve Romanya’nın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri iştirak etti.

“Medya mensuplarımız ile önce tanış olacağız”

Romanya Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Yıldız gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen Medya Buluşmaları programına Bükreş’te ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yunus Emre Enstitüsü olarak vazifemiz, bulunduğumuz ülkelerde kalıcı gönül bağları kurmaktır. Bu programda da Yunus Emre’nin ‘Gelin tanış olalım’ veciz ifadesinden hareketle değerli medya mensuplarımız ile önce tanış olacağız ardından medya alanında yapılabilecek iş birliklerini değerlendireceğiz” diye konuştu.

“Türkiye-Romanya ilişkileri her zaman son derece pozitif bir düzlemde ilerledi”

Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, geçmişten günümüze iki ülke arasındaki iş birliklerine değinerek, “Öncelikle Yunus Emre Enstitüsüne bu değerli program için teşekkürlerimi iletiyorum. 1878 senesinde Romanya bağımsızlığını kazandıktan sonra da geçen 146 senede Türkiye-Romanya ilişkileri her zaman son derece pozitif bir düzlemde ilerledi. Bugün ilişkilerimiz çok daha öte bir noktaya geçmiş vaziyette” değerlendirmelerinde bulundu.

Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan, “İki ülke arasında her alanda ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kuvvetlidir. Medya alanında temas ve diyalog kurulması çok kıymetli. Bu programa Türkiye’den ve Romanya’dan katılan medya mensuplarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, “Böylesine anlamlı bir programda Romanya ve Türkiye’den kıymetli medya mensuplarıyla bir arada bulunmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Bugün, gönüller yapmak için buradayız. Farklı ülkelerde gerçekleştirdiğimiz programımız kapsamında ortak kültürel paydamızı gelecek nesil için genişleteceğiz” diye konuştu.

Türkiye ve Romanya perspektiflerinden iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi

Medya çerçevede ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ‘Medya Buluşmaları’nın Bükreş programında, uluslararası ilişkilerde medyanın rolü ele alınarak Türkiye ve Romanya perspektiflerinden iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Türkiye-Romanya Medya Buluşmaları, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.