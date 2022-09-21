Bülbül, Tüm oyuncularımız Silivrili

TFF İstanbul 1. Amatör Küme Silivri temsilcilerinden Selimpaşaspor yeni sezonda teknik patron Özgür Kurt nezaretinde idmanlarını sürdürüyor. Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinden ve takım oyuncularından Barış Bülbül sezon öncesi yaptığı açıklamasında; “Kısıtlı bütçelerle kendi yağı ile kavrulan mütevazi bir ekibiz. Kadromuzda 25 oyuncu bulunuyor bu oyuncularımızdan 17si Selimpaşalı gerisi ise Silivri’de ikamet eden dostlarımızdan oluşan bir kadroyuz. Transfer bitene kadar Silivri bölgesi dışından oyuncu transferi yapmayacak ve kendi öz varlıklarımızla ligde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni sezon tüm kulüplerimize hayırlı olmasını ve sakatlıktan uzak centilmence bir sezon olmasını diliyorum” dedi.