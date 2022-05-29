Bulduğu 10 bin euroyu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaşıp teslim etti

Edirne'de bir eczanenin mesul müdürü, eczanede düşürülen 10 bin euroyu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaşıp teslim etti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 29.05.2022 13:35
  • Güncelleme: 29.05.2022 13:35
Bulduğu 10 bin euroyu Bulgaristan'da yaşayan sahibine ulaşıp teslim etti
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edirne’de bir eczanenin mesul müdürü, eczanede düşürülen 10 bin euroyu Bulgaristan’da yaşayan sahibine ulaşıp teslim etti.

Bulgaristan’da yaşayan iş insanı Faik Donat, alışveriş için geldiği Edirne’de eczaneden aldığı ilaçların parasını ödemek için çantasından kredi kartı çıkarırken farkında olmadan 10 bin euroyu yere düşürdü. Donat ilaçları alıp ayrıldıktan sonra eczanede çalışan personel, yerde deste halinde 10 bin euro buldu. Eczanenin mesul müdürü Aytaç Yaşin, güvenlik kameralarını inceleyince parayı düşüren kişinin Bulgaristan’da yaşayan Faik Donat olduğunu gördü. Eczane kayıtlarından Donat’ın iletişim bilgilerine ulaşan Yaşin, parayı teslim etmek için Donat’ı eczaneye davet etti. Bulgaristan’a dönmek üzereyken geri dönen Donat, düşürdüğünden haberdar bile olmadığı parasını teslim almanın mutluluğunu yaşadı. Aynı anda üzüntü ve sevinç yaşadığını söyleyen Faik Donat, “Türklerin güvenilir olduğunu herkes anlatıyor, bugün bizzat kendim yaşadım. Çok mutluyum, teşekkür ederim” dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Aytaç Yaşin ise, “Halkımızın sağlığı bize emanet. Aynı zamanda eczane sınırları içinde vatandaşımızın malı ve canı da bize emanet" dedi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

5
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

6
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa'ya kadınlar plajı müjdesi

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa’ya kadınlar plajı müjdesi

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

DAHA FAZLA
Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

'Hevesleri kursağında kalacak'

‘Hevesleri kursağında kalacak’

Volkan Yaran, İstanbul'un Yeteneği seçildi

Volkan Yaran, İstanbul’un Yeteneği seçildi

Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü