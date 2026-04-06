Bulduğu hediye kartlarını harcadığı, yakalanınca ortaya çıktı

İstanbul’da bir kişinin kaybettiği zincir marketlere ait hediye kartlarını bulan şüpheli, kartları kendisine aitmiş gibi kullanarak alışveriş yaptı. Olayın ortaya çıkmasının ardından şüpheli yakalanırken, mağdur şahıs şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre, çalıştığı şirket tarafından kendisine verilen iki adet büyük zincir markete ait hediye kartını iş pantolonunun cebinde kaybeden bir kişi, bir süre sonra kartların kullanıldığını fark etti. Durumu iş yerine bildiren mağdur, kartları iptal ettirirken aynı zamanda polis ekiplerine de ihbarda bulundu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipleri Büro Amirliği’nin Yaptığı çalışmalar sonucunda kartları bulan ve alışverişte kullanan şüpheli tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin kartları kendisine aitmiş gibi kullanarak harcama yaptığı belirlenirken, mağdurun uğradığı maddi zararın karşılandığı öğrenildi.

"Kendi kartı gibi kullanmış"

Yaşadığı süreci anlatan mağdur Ş.B., "Çalıştığımız şirket bize iki tane büyük zincir markete ait hediye kartı verdi. Ben bu kartları iş pantolonumun cebinde kaybettim. Kartları bulan kişi, sanki kendisine aitmiş gibi harcamaya başlamış. Durumu fark edince iş yerime bildirdim, kartları iptal ettirdim ve polise başvurdum. Polis ekiplerinin çalışmasıyla şahıs bulundu. Alışveriş yaptığı tespit edildi. Maddi zararımı aldım ancak bana yaşattığı durumdan dolayı kendisinden şikayetçi oldum" dedi.