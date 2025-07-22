Bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü, yolcu koltuğunda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi.

Olay, İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. 16 M 06127 plakalı özel halk otobüsünü kullanan şoför Kadir Yüzlek, seferini tamamladıktan sonra araç içerisinde rutin kontrol yaptı. Bu sırada yolcu koltuklarından birinde içerisinde 6 bin TL bulunan bir cüzdan buldu. Hiç tereddüt etmeden cüzdanı alan Yüzlek, durumu bağlı olduğu İnulaş A.Ş. yetkililerine bildirerek cüzdanı merkeze teslim etti.

Cüzdanını kaybettiğini fark eden vatandaş ise otobüs hattını ve durakları tek tek gezerek arayışa geçti. Son olarak İnulaş A.Ş. merkezine ulaşan adam, beklemediği bir şekilde cüzdanını eksiksiz teslim aldı.

Duygulanan cüzdan sahibi, şoföre teşekkür ederek, "Otobüs şoförlerinin hepsi dürüst insanlar. Allah hepinizden razı olsun," ifadelerini kullandı.