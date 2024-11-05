Bülent Ecevit vefatının 18'inci yılında mezarı başında anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 18’inci yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Bülent Ecevit’in 18’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlendi. Ankara’da Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen törene, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve yaklaşık 50 partili katıldı.

“CHP Türkiye’nin birinci partisi olmayı başarmıştır”

CHP lideri Özel, Bülent Ecevit’in kabri başında yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki siyasi atmosferi doğru değerlendirip genç ve güçlü bir kadroyla Türkiye siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi’ni tekrar var etmiş. Girdiği iki yerel, iki genel seçimden birinci olarak partimizi çıkarmayı başarmış bir genel başkandı. Biz geçen sene bu saatlerde kendisine bunun sözünü vermiştik. Bugün kendisinin ölüm yıl dönümünde tekrar huzurundayız ve o sözden aylar sonra ve bugünden aylar önce bir kez daha Bülent Ecevit’in partisi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi olmayı başarmıştır” ifadelerini kullandı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerini hatırlatan Özel, “O gün ona söz verdiğimiz gibi bugün girdiğimiz ilk yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktık. Bundan sonra görevimiz, verdiğimiz sözün devamını getirmek, yapılacak ilk genel seçimlerde de hem kendisinin hem İsmet Paşa’nın hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk partisini birinci parti yapmaktır” diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı’na da değinen Özel, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Barış Harekatı’na gönderdiği ve Kıbrıs semalarında göründüklerinde küçücük bir kızın ailesi Rum çeteler tarafından katledilmiş bir kızımız gökyüzüne bakıp da bizimkiler diye haykırdığı Kıbrıs Barış Harekatı’nın büyük bir ciddiyetle yürütülen ve son ana kadar barış savunulan ve yine Bülent Ecevit tarafından müzakereler için yurt dışına yollanılan Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in dönüp de telefonda daha önce konuşulduğu gibi başka bir yol kalmadığını, diplomasinin tükendiğini son seçeneğin askeri harekat olduğunu vurgulayan ‘Ayşe tatile çıksın’ sloganıyla Bülent Ecevit kapının önünde bekleyen gazeteci arkadaşlara dönüp ‘Ayşe tatile çıktı. Şu an da Kıbrıs ve sularında Mehmetçik var ve biz Kıbrıs’a hem Türklere hem Rumlara barış götürmeye gidiyoruz’ demişti.”

"Taviz vermemiş örnek bir devlet adamıdır"

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Elli yıl geçti. O harekata işgal diyenler oldu. O harekatın püskürtüleceğini söyleyen o harekatın bir zulüm harekatı olduğunu Rumlara karşı intikam almaya, kan dökmeye gidildiğini söyleyenler oldu. O günden bugüne Kıbrıs’ta bir çocuğun burnu bile kanamadı. Bir askerin burnu bile kanamadı. Kıbrıs’ta barış sağlandı ve ellinci yılında onun adaya yolladığı gazilerimizle birlikte oradaydık. Bülent Ecevit; dünya siyasetinde damga vurmuş, Türkiye’de siyasetin en önemli isimlerinden bir tanesi olmuş, ’Karaoğlan’ lakabını almış, bir adayı ‘Barış adasına’ çevirmeyi başarmış, mezalim altındaki insanları bundan kurtarmış, kendisine umut bağlayan hiç kimsenin umutlarını boşa çıkarmamış ve nezaketten de hiçbir zaman taviz vermemiş örnek bir devlet adamıdır.”

Bülent Ecevit’i her zaman örnek aldıklarını anlatan Özel, “Nezaketten taviz vermiyoruz, vermemeye çalışıyoruz. Kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden hiçbir seçmeni tercihinden dolayı incitmeden ama kararlılığımızdan bir adım geri atmadan mücadelemizi asla ve asla terk etmeden ve yıldırmaya çalışanların karşısında da dimdik ayakta durarak Halk Partisi’ne yakışır bir siyaseti genç ve deneyimli kadrolarımızla birlikte kadınlar ve erkekler omuz omuza yan yana aynı Rahşan Hanım’la Bülent Bey’in Türkiye siyasetine gösterdikleri o eşitlikte olduğu gibi tüm kadrolarımızla birlikte göstermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Gelecek yıllarda iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim"

CHP lideri Özel, şöyle konuştu:

“Bülent Ecevit’in ruhu şad olsun. Bülent Ecevit bizi bir yerlerden görüyor. İçi rahat olsun. Uzun seneler sonra birinci parti yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Türkiye’nin birinci partisiydi. Kurulduğu gün Bülent Ecevit o partiyi Türkiye’nin birinci partisi yaptı. Huzur içinde uyusun ki partimiz Türkiye’nin birinci partisidir ve gireceği ilk seçimlerde yeniden Türkiye’nin birinci partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi iktidar partisi olacaktır. Katılımlarından dolayı tüm siyasi görüşlerden değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda buraya iktidar partisi olarak, iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim.”