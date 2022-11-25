Bülent Eczacıbaşı 'Aklımızda Bulunsun' dedi

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın ikinci kitabı ’Aklımızda Bulunsun’ tanıtıldı. Kitapta, Bülent Eczacıbaşı’nın yarım yüzyıla yaklaşan çalışma, okuma ve düşünme serüveninden sıra dışı saptamalar yer alıyor.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın 2018 yılında yazdığı ve yoğun ilgi gören ’İşim Gücüm Budur Benim’ adlı kitabından sonra ikinci kitabı ’Aklımızda Bulunsun’ tanıtıldı. Nilay Örnek moderatörlüğünde gerçekleştirilen sohbet buluşmasında Bülent Eczacıbaşı yeni kitabının yazım sürecini, amacını ve içeriğini paylaştı.

Bülent Eczacıbaşı’nın yarım yüzyıla yaklaşan çalışma, okuma ve düşünme serüveninden sıra dışı saptamalar, anlamlı sorular ve kışkırtıcı görüşlerle şekillenen kitap, iş yaşamının ana meselelerine hem dünya hem de Türkiye perspektifinden kapsamlı bir bakış sunuyor. Birçok güncel tartışmaya ve geleceğe ışık tutan kitapta, özlü değerlendirmeler yer alıyor.

Her biri dört-beş sayfa uzunluğundaki 40 kısa denemeden oluşan kitap; liderlikten iş ahlakına, şirketlerde mizah kültüründen kapitalizmin geleceğine, karar almada duyguların rolünden özel kesim-devlet ilişkisine, geniş bir konu yelpazesini içeriyor. Bülent Eczacıbaşı, yeni kitabında iş dünyası meselelerini, can alıcı noktalarına değinerek, keyifli bir sohbet üslubuyla tartışıyor. Konuları hem küresel hem de yerel boyutlarıyla ele alıyor.

"Kitabı herkes yazabilir ama önemli olan okunabilir bir kitap yazmak"

Kitap hakkında açıklamalarda bulunan Bülent Eczacıbaşı, "Kolay okunabilir olsun diye yazdım. Formatını o şekilde planladım. İçeriğini ve üslubunu da o şekilde planladım. Çünkü kitabı herkes yazabilir ama önemli olan okunabilir bir kitap yazmak. Bunun kitabın üslubuyla içindeki bölümlerinin planlanmasıyla hatta formatı ile ilgisi var" ifadelerini kullandı.

"Bizim hiç bilmediğimiz ilgimiz olmayan konularda gençler çok daha bilgili"

Kitabı, özellikle gençleri kitap okumaya özendirmenin düşünülmesi gerektiği inancıyla ele aldığını söyleyen Eczacıbaşı, "Bizim kuşağımızın, bizim jenerasyonumuzun artık deneyimlerini aktarma aşamasına geldiğini düşünüyorum. Tabii ki öğreneceğimiz çok şey var ama bunları gençlere aktarmak daha önemli bir görev. Bizim de gençlerden öğreneceğimiz çok şey var. Bazı mentorluk çalışmaları yapıyoruz. Mesela ben o çalışmalardan çıktığım zaman acaba kim kime mentor oldu diye şaşkınlık geçiriyorum. Çünkü bizim hiç bilmediğimiz ilgimiz olmayan konularda gençler çok daha bilgili. İşte bunları bir çatı altında uyum içersinde birleştirebilirsek o zaman kuruluşlarımız çok şey kazanıyor" dedi.