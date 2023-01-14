Bülent Korkmaz: 'Önümüzdeki 17 maçı kazanabilecek güçteyiz'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yeni gelen transferler takıma çabuk uyum sağladı ve iyi oynadı. Önümüzdeki 17 maçı kazanabilecek güçteyiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Maçın başından sonuna kadar üstün olan, topun ve oyunun hakimi olan takımdık. Çok zor bir deplasmandı. Rakibimizin kapanıp, karşı ataklarla hücuma çıkacağını düşünüyorduk. Öyle de oldu. Penaltı harici pozisyon vermedik. Çok pozisyona girdik. Oyundan da oyunculardan da memnunum. Tek bir mevkide eksiğimiz kaldı. Onu da tamamladığımız zaman herkes farklı bir Rizespor görecek. Yeni gelen transferler takıma çabuk uyum sağladı ve iyi oynadı. Önümüzdeki 17 maçı kazanabilecek güçteyiz" diye konuştu.