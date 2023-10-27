Bulgar sporcular ebru sanatı ile tanıştı

Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’ye gelen Bulgar sporcular ebru sanatı ile buluştu.

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında Bulgaristan’ın Varna, Haskova ve Burgaz şehirlerinden sporcular Kırklareli’nde geldi. Gençlik Merkezinde misafir edilen sporcular ebru sanatını ile tanışmak istediklerini dile getirdi.

Sporcuların istekleri üzerine Gençlik Merkezinde ebru sanatı yapıldı. Bütün sporcular değişik motifler yaptılar.

Gençlik Merkezi Spor Uzmanı Sercan Şipka, Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Bulgaristan’ın Varna, Haskova ve Burgaz şehirlerinden sporcuların Kırklareli’nde geldiklerini söyledi.

Gelen sporculara Türk kültürünü tanıttıklarını anlatan Şipka, “Ebru sanatı çok hoşlarına gitti. İlk kez böyle bir sanatı icra ettiler ve mutlu oldular. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik aynı zamanda Bulgar ve Türk sporcularımızın kaynaşmasına da vesile oldu” dedi.

Ebru sanatı ile ilk kez tanıştıklarını belirten Svilengrad Grim V Raya Voleybol Spor Kulübü sporcusu Nataliya Trendafilova da çok mutlu olduğunu söyledi.