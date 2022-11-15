Bulgar turistler yine ucuz ilaca akın etti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Bulgar turistler, ucuza ilaç almak için eczanelerde yoğunluk oluşturdu.

Edirne’den sonra zaman zaman rotasını Tekirdağ’a çeviren Bulgarlar, havaların soğumasıyla ucuz ilaca akın etti. Bulgar turistler, ülkelerinde pahalı buldukları ilaçları Tekirdağ’dan almak için eczaneler önünde yoğunluk oluşturdu. Buradaki eczanelerde ilaç alışverişini tamamlayan Bulgaristan vatandaşları, ilacın yanı sıra gıda, tekstil, gibi birçok çeşit ürünlere de talep gösteriyor.