Bulgaristan'a geçmeye çalışan 6 göçmen sınırda yakalandı

Edirne'den yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler gece olmasını beklerken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Bulgaristan'a geçmeye çalışan 6 göçmen sınırda yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’den yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenler gece olmasını beklerken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrolleri sahasında bulunan Lalapaşa ilçesi, Hamzabeyli köyü Taşocağı mevkisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 6 muhtelif uyruklu düzensiz göçmenin ormanlık alanda beklediklerini gördü. Kimlik kontrolleri yapılan şahısların yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

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Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.