Bulgaristan Ankara Büyükelçisi ve Edirne Konsolosu Kırklareli'nde

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Bulgaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov ile Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ve beraberindeki heyeti valilik makamında kabul etti.

Bulgaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov ile Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ve beraberindeki heyet, Kırklareli’ne gelerek Vali Bürol Ekici’yi makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette, önceki gün gece saatlerinde kayıt dışı helikopterin, Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaparak, yere uyuşturucu dolu çantalar atarak tekrar Bulgaristan’a çıkış yapmasıyla ilgili konunun da görüşüldüğü öğrenildi.

20 milyon liralık 101 kilogram skunk yakalanmıştı

Önceki gün Çanakkale Hava Radar Komutanlığı, gece saatlerinde yurt dışından Kırklareli’ne kayıt dışı bir hava aracının giriş yaptığını tespit etti. Bilgilendirmenin ardından Kırklareli Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bölgede çalışma başlattı. Helikopterin Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaptığı tespit edildi. Ekipler, bölgeye çantalar atan helikopterin tekrar Bulgaristan tarafına çıktığını belirledi. Olayın ardından Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede başlattığı operasyonda 101 kilogram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili soruşturmanın, Babaeski Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.