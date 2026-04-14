Bulgaristan'da seçim gündemi... Türkoğlu'ndan çifte vatandaşlık vurgusu

Bulgaristan, 19 Nisan 2026’da yapılacak erken genel seçimlere hazırlanırken, siyasi partiler sahadaki çalışmalarını hızlandırdı. Seçime katılımın artırılması kampanyaların ana başlıkları arasında yer alırken, adaylar da farklı toplumsal kesimlerin sorunlarını gündeme taşıyor.

Seçimlerde yeniden aday olan Filibe Milletvekili Taner Türkoğlu, çifte vatandaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi adayı Türkoğlu, bu kesimin yıllardır yeterli temsil mekanizmalarıyla desteklenmediğini ifade etti.

Çifte vatandaşların yalnızca iki ülke arasında yaşayan bir topluluk olmadığını belirten Türkoğlu, bu kitlenin siyasi ve ekonomik dengeler üzerinde etkili olabilecek bir güce sahip olduğunu söyledi. Bu etkinin son yıllarda daha fazla gündeme gelmesini olumlu bulduğunu dile getiren Türkoğlu, buna rağmen birçok sorunun hâlâ çözülemediğini kaydetti.

Bürokrasi ve haklar öne çıktı

Açıklamasında özellikle bürokratik işlemler, yaşam belgeleri, vatandaşlık hakları ve temsil eksikliği konularına değinen Türkoğlu, bu başlıkların geniş bir kesimi doğrudan etkilediğini vurguladı.

"Temsil meselesi yalnızca siyasi bir konu değildir" diyen Türkoğlu, toplumun kendini ifade edebilmesi için güçlü bir temsil mekanizmasının şart olduğunu belirtti.

"Karar alma süreçlerinde aktif rol alınmalı"

Çifte vatandaşların sadece izleyen değil, karar alma süreçlerinde aktif rol alan bir noktaya gelmesi gerektiğini ifade eden Türkoğlu, hakların korunması ve seslerin duyulmasının zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Resmî işlemler ve sosyal haklara erişimde yaşanan sorunların çözümü için daha kararlı ve çözüm odaklı bir yaklaşım gerektiğini dile getiren Türkoğlu, sürdürülebilir bir temsil anlayışının hem mevcut sorunların çözümü hem de gelecek nesillerin haklarının güvence altına alınması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.