Bulgaristan'da şehit olan Türkan Bebek'in destanı yazıldı
26 Aralık 1984 tarihinde Bulgaristan'da kimliksizleştirme politikalarına karşı çıkan Türklerin üzerine açılan ateş sonucu şehit düşen 18 aylık Türkan bebek Balıkesirli yazar Yusuf Akgül tarafından destan olarak, kitaplaştırıldı.
Bulgaristan’da totaliter yönetim döneminde isimleri değiştirilerek asimilasyon uygulanan Türklerin direnişi sırasında, Kırcaali’nin Kırkova ilçesine bağlı Mogilyane köyünde askerler ve milis kuvvetlerin açtığı ateş sonucu 17 aylık Türkan Feyzullah, annesinin kucağında yaşamını yitirmişti.
Bulgaristan’da şehit düşen 18 aylık Türkan bebek için Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde Dinkçiler Mahallesi Göçmen Konutlarında yapılan parka Türkan Bebek ismi verilmesine öncülük eden Yusuf Akgül Hoca Türkan Bebek’in acılı hikayesini destanlaştırarak, kitap haline getirdi. Yusuf Hoca, "Bulgaristan Türklerinin 1984 yılında başlayan kimlik ve varlık mücadelesi sırasında, annesinin omzunda alnından vurularak şehit edilen 18 aylık Türkan Feyzullah evlâdımızın acıklı hikâyesini işleyen Türkân Bebek Destanı’nı yazdım. Yazdığım destanın ilk nüshasını da eserimizin önsözünü yazan Balıkesir Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Dr. Mustafa Akpınar beye Balıkesir Altıeylül Göçmen Konutlarındaki Türkan Bebek Parkında, eşim Saadet hanımla birlikte hediye ettik. Bu kıymetli eser öğrencilere ücretsiz olarak verilecek" dedi.