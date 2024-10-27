Bulgaristan'da Yedinci Erken Seçim: Silivri'de Çifte Vatandaşlar Sandık Başında

Bulgaristan’da 27 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen yedinci erken seçim kapsamında, Silivri’de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan vatandaşları da sandık başına giderek oylarını kullandı. 2021 yılından bu yana siyasi belirsizlik ve hükümet kurma krizleri yaşayan Bulgaristan’da seçimlerin ülkedeki siyasi istikrarı sağlaması beklenirken, Silivri’deki vatandaşlar da demokratik haklarını kullanarak oylarını verdi.

Sabah saatlerinden itibaren Lions Leo Dernekleri Esen İbak Eğitim Uygulama Okulu’nda yoğun katılımla gerçekleşen oy kullanma sürecinde, Bulgaristan’daki siyasi belirsizliğin sona ermesi ve kalıcı bir hükümetin kurulması dileklerinde bulunuldu. Seçim alanına ziyarette bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Ercan Çalışkan’dan oy kullanma sürecine dair bilgi aldı. Çalışkan, demokratik sürecin sorunsuz işlemesi için gereken tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, bu tür organizasyonların toplumdaki birlik ve beraberliği pekiştirdiğine vurgu yaptı.

Başkan Balcıoğlu, oy verme işlemlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini gözlemlediğini ve süreci desteklediklerini ifade ederek Bulgaristan'da siyasi istikrarın sağlanmasını temenni etti.

