Bulgaristan Dağ Hayvancılığı Araştırma Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzalandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Bulgaristan’ın Troyan kentinde bulunan Dağ Hayvancılığı Araştırma Enstitüsü ile bilimsel ve akademik işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında üniversiteler arasında hayvancılık alanında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Troyan Dağ Hayvancılığı Araştırma Enstitüsü tarafından 18-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslararası Bilimsel Konferansı Kongresi’ne (EcoMountain 2023) katılan BUÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak, enstitü yetkililerine hayvancılıkla ilgili akademik konularda bilimsel işbirliği teklifinde bulundu. Bu amaçla hazırlanan ve BUÜ Rektörlüğü ile Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanan protokol taslağı Enstitü yetkililerinin de imzasıyla yürürlüğe alındı.

Her iki kurumun hayvancılık konusunda araştırma işbirliği yapmasını öngören protokol, karşılıklı bilimsel ziyaretler ve her iki ülkede de toplantılar yapılmasına altyapı hazırlayacak. İşbirliği, aynı zamanda Troyan Dağ Hayvancılığı Araştırma Enstitüsü’nde BUÜ Zootekni Bölümü öğrencilerine staj olanağı sağlayacak.

Bulgaristan’ın kuzeyinde yer alan dağlık bir bölgede faaliyetlerini sürdüren Enstitüde, hayvancılık alanında büyükbaş ve küçükbaş üzerine çalışmalar yürütüldüğü bilgisini veren Prof. Dr. İbrahim Ak, “Enstitüde, hayvanlar için oldukça verimli doğal ve yapay mera alanları bulunuyor. Bu durum, özellikle dağlık ve ormanlık alanlarda yapılacak çalışmalar açısından önem taşıyor. Kongre ve protokol imza töreni sonrası enstitünün hayvancılık tesisleri ve mera alanlarını ziyaret ettik. İşbirliği sayesinde kurumlar arasında kıymetli çalışmaların yürütüleceğine, akademik ve bilimsel anlamda özel projelere imza atılacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Bulgaristan ziyaretinde EcoMountain 2023 kapsamında gerçekleştirilen kongreye de katılan Prof. Dr. İbrahim Ak, BUÜ, Ziraat Fakültesi ve Zootekni bölümünde sürdürülen hayvancılık faaliyetlerine dair kapsamlı bir sunum yaptıkları bilgisini de paylaştı.