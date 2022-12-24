Bulgaristan'daki direnişin sembolü 'Türkan Bebek', Edirne'de dualarla anıldı

Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde 17 aylıkken annesinin kucağında şehit düşerek totaliter rejim döneminde direnişin sembolü haline gelen ’Türkan bebek’ olarak anılan Türkan Feyzullah, vefatının 38’nci yıl dönümünde Edirne’deki heykeli önünde anıldı.

Bulgaristan’dan çok sayıda soydaşın katıldığı anma töreninde, soydaş öğrencilerin Türkan Bebek anısına okuduğu şiirler duygu dolu anlar yaşattı. Katılımcılar bu anı telefonlarına kaydederken zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

1984 yılında Bulgaristan’da uygulanan zorunlu asimilasyon girişimine karşı Kırcaali’nin Kırkova ilçesine Mogilyane köyünde düzenlenen protesto yürüyüşü sırasında annesinin kucağında 17 aylıkken Bulgar askerleri tarafından vurularak öldürülen Türkan Feyzullah, Edirne’de adını taşıyan parkta anıldı.

Asimilasyonun 38’nci yıl dönümü dolayısıyla Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Eski Göçmen Evleri olarak adlandırılan bölgede Türkan bebeğin adını taşıyan parkta düzenlenen tören yoğun katılımla gerçekleşti. Çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, bu anlamlı günde bu törende yaşanan birlik ve beraberlikten dolayı bir yandan mutluluk duyduklarını öte yandan ise duygulandıklarını aktardı.

"Türk varlığını korumak ve geliştirmenin bir bedeli olduğunu biliyoruz"

Türkler olarak tarih boyunca Türk olmanın, Türk varlığını korumak ve geliştirmenin bir bedeli olduğunu bildiklerini belirten Vali Kırbıyık, "Bizler bu bedeli geçmişte defalarca ödemiş bir milletiz. Bugünde yeri geldiğinde yine bu bedeli ödemeye devam ediyoruz. Günü gelmiş Balkan coğrafyasında 19 ve20’nci yüzyılda yaşanan çalkantılı dönemdeki Edirne’de bundan en çok etkilenen yerlerden bir tanesi ve yaklaşık 90 yıllık bir süreçte 4 kez işgale uğramış bir şehir, vatan olmanın ne demek olduğunu en iyi bilen şehirlerden bir tanesidir. Yeri gelmiş Suriye’nin Kuzeyinde Türkmen olmuş bu bedeli ödemişiz, yeri gelmiş Karabağ’da Türk olmanın bedelini ödemişiz, yeri gelmiş Batı Trakya’da bu bedeli ödemişiz. Yeri gelmiş Bulgaristan’da bu bedeli ödemişiz. Bugün burada toplanmamıza vesile olan elim hadisede başta Türkan bebek olmak üzere Yine Bulgaristan Türklerinin varlığını korumak ve geliştirmek adına canları pahasına mücadele eden ve şehit olan tüm soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Türkan, kimlik savunmasının bir simgesidir"

Türkan isminin kimlik savunmasının bir simgesi olduğunu söyleyen Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili Mukaddes Nalbant, "Türkan, kimlik savunmasının bir simgesidir. Türkan, hepimizin bir simgesidir. Her yıl Bulgaristan’da toplantılar yapılır ve Türkan adını anıyoruz" dedi.

Şehit Türkan Bebeği anma etkinliğinin bu yıl 10’uncusunu düzenlediklerini söyleyen Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, gönüllerinde birlik ve kardeşlikten yana olmak ve bu çerçevede Balkanlara yardım elini uzatmak olduğunu aktardı.

Türkan bebek ve şehitler için dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, soydaş öğrenciler ve vatandaşlar, Türkan Feyzullah’ın anısına yaptırılan heykele karanfil bıraktı.