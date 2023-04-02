Bulgaristan'daki erken genel seçim için sandığa koştular

Bulgaristan’daki erken genel seçim için Kocaeli’de yaşayan çift pasaportlu vatandaşlar da oy kullanmak üzere sandıklara gitti. Toplam 9 sandık kurulan Kocaeli’de akşam 20.00’ye kadar oy verme işlemleri devam edecek.

Bulgaristan’da hükümet kurma çalışmalarının başarılı olamaması neticesinde 2 Nisan’da erken genel seçim kararı alınmıştı. Son 2 yılda 5. genel seçime giren Bulgaristan için Kocaeli’de 9 sandık kuruldu. Çifte pasaportu olan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandıklara gitti. Çayırova ve Gebze’de 2’şer, Derince, Darıca, Körfez, İzmit ve Karamürsel’de 1’er sandık kuruldu. Kocaeli’de çifte pasaport sahibi yaklaşık 10 bin vatandaşın bir kısmı okullarda oy kullanırken, bir kısmı ise Bulgaristan’a giderek oy kullanmayı tercih etti. Oy kullanma işlemlerinin akşam 20.00’ye kadar devam edeceği belirtildi.

"Seçmen üzerinde bıkkınlık vermiş durumda"

Balkan Türkleri Derneği Onursal Başkanı Bayram Çolakoğlu, son kurulan hükümetin 6 ay kadar ömrü olduğunu ve seçmenlerde de üst üste seçim olmasından ötürü bıkkınlık olduğunu belirti. Çolakloğlu, "Bulgaristan’da son 2 yılda 5. genel seçim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turlu halini de ilave edersek 7. genel seçim. Bu gerçekten seçmen üzerinde bir bıkkınlık vermiş durumda. Son kurulabilen hükümetin 6 ay kadar ömrü oldu, ondan sonra hükümet yıkıldı. Geçen yıl, 2022’nin ekim ayında yapılan seçimlerden sonra hükümet kurulamadı. Cumhurbaşkanı hükümetin kurulması için ciddi bir gayret sarf etti. Biraz da ağırdan aldı. Uzlaştırma kültürünü devreye sokmaya çalıştı fakat yine de kurulamadı. Kocaeli’de yaşayan çift pasaportlu Bulgar vatandaşları yaklaşık 10 bine yakın. Onlar da Gebze, Karamürsel, Çayırova, İzmit, Derince ve Körfez’de kurulan sandıklarda oy kullanabiliyor. Şu an için sandık sayısı yeterli görünüyor. Gebze ve Çayırova’da daha yüksek bir yoğunluk var. Çünkü orada göçmen konutları gibi toplu yerleşim alanları da var. Mümkün olduğu kadar fazla kullanılması için STK’lar ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar" dedi.

"1 oyla hükümet kurma şansımız var"

Kocaeli’den yaklaşık 7-8 bin oy çıkmasını beklediklerini ve vatandaşların seçim yılgınlığına girmemesi gerektiğini söyleyen Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun ise "Sabahın erken saatleri olmasına rağmen vatandaşlar Kocaeli genelinde sandıklara ilgi gösteriyor. Kocaeli bölgesinde 10 bin civarında seçmen var fakat bunların hepsi oylarını burada kullanmıyor. Oyların bir kısmını vatandaşlar Bulgaristan’da direkt nüfusa kayıtlı olduğu illerde kullanıyorlar. Dolayısıyla Kocaeli’den yaklaşık 7-8 bin civarı oy gelmesini bekliyoruz. Toplam 9 tane sandık kuruldu. Çayırova’da 2, Gebze’de 2, Darıca, Derince, Körfez, İzmit ve Karamürsel’de sandıklarımız mevcut. Okullarda da bir önceki seçimlere göre değişiklik yapmadık ki insanların kafası karışmasın. İnsanlar kesinlikle seçim yılgınlığına girmemeliler. 1 oydan bir şey olmaz diye düşünülmemeli. 1 oyla hükümet kurma şansımız var" ifadelerini kullandı.