Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına dayandı
Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı yakınlarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Türkiye sınırına kadar ulaştı.
Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı yakınlarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Türkiye sınırına kadar ulaştı.
Alevlerin Bulgaristan-Türkiye sınırındaki tel örgülere kadar yaklaştığı bildirildi.
Yangına Bulgaristan tarafında yoğun müdahale sürerken, alevlerin Türkiye’ye sıçramaması için Edirne, Lalapaşa itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alarma geçti. Özellikle Uzunbayır mevkisi ve sınır hattı boyunca ekiplerin teyakkuz halinde bekletildiği belirtildi.