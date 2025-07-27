Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına dayandı

Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı yakınlarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Türkiye sınırına kadar ulaştı.

Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına dayandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı yakınlarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Türkiye sınırına kadar ulaştı.

Alevlerin Bulgaristan-Türkiye sınırındaki tel örgülere kadar yaklaştığı bildirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yangına Bulgaristan tarafında yoğun müdahale sürerken, alevlerin Türkiye’ye sıçramaması için Edirne, Lalapaşa itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alarma geçti. Özellikle Uzunbayır mevkisi ve sınır hattı boyunca ekiplerin teyakkuz halinde bekletildiği belirtildi.