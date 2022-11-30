Bulgaristan'daki Osmanlı mektebine Osmangazi hizmeti

Osmangazi Belediyesi, tam 100 yıldır tüm baskı ve zulümlere rağmen Balkanlar’daki Türk Müslüman tarihi için büyük önem taşıyan Bulgaristan’ın Şumnu şehrindeki tarihi Nüvvâb Mektebi’ne (İmam Hatip Lisesi) spor sahası kazandırdı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte tarihi okulu ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, okulun dini ve milli değerlerin geleceğe aktarılmasındaki tarihi rolünün süreceğini söyledi.

Balkanlar’daki soydaşlarla ilişkisini güçlendirmek adına bugüne kadar birçok sosyal ve kültürel etkinlik düzenleyip, tarihi mirası ayağa kaldıran Osmangazi Belediyesi, son olarak Bulgaristan’ın Şumnu kentindeki tarihi Şumnu İmam Hatip Lisesi, tarihteki ismiyle Nüvvâb Mektebi’nin bahçesine, okulda eğitim gören öğrencilerin basketbol, tenis ve voleybol gibi çeşitli sporları yapılabileceği güzel bir spor sahası yaptı. Bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan okulu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, asırlık okula hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Asırlık okul yeni spor sahasına kavuştu

Şumnu Nüvvâb Medresesi’nin Balkan Türkleri ve İslam dünyası için önemli bir eğitim yuvası olduğunun altını çizen Başkan Dündar, “Zaman zaman açılıp kapanmış fakat 90’lı yıllardan bu yana kesintisiz hizmet veren önemli bir okulumuz. Geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi’nde burada düzenlediğimiz iftarda, okul idarecilerimizin bazı talepleri olmuştu. Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak, okulun bahçesinin bozulan zeminini yenilemek için çalışma başlattık. Asfalt kaplama, akrilik boya çalışmaları ve çevre düzenlemesiyle bahçe, güzel ve sağlıklı bir görünüme kavuştu. Öğrencilerin rahat bir şekilde spor yapabilecekleri bu bahçenin hayırlı olmasını diliyorum. Nüvvâb Medresesi’nin tarihte olduğu gibi, yetiştirmiş olduğu öğrenciler ve bilim adamlarıyla bu bölgeye, Balkanlar ve İslam alemine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Buradan yeni âlimlerin, bilim adamlarının çıkmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Yapılan hizmetler hayırlı olsun, rabbim çocuklarımıza zihin açıklığı versin” dedi.

Tarihi okulda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Dündar, dolgu çalışmasıyla sahanın yükseltildiğini, asfalt atılmasının ardından voleybol sahalarına uygun akrilik boya ile zeminin kaplandığını kaydetti. Dündar, spor sahasına basket potalarının yerleştirilmesinin yanı sıra oturma gruplarının da yenilendiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de açıklamasında, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Büyükelçiliğimizin ve Müslüman Türk azınlığının en büyük destekçisi olan Mustafa Dündar başkanımız ile geçen yıl Kadir Gecesi’ni burada vatandaşlarımızla birlikte idrak etmiştik. O gece Mustafa başkanımızdan taleplerimiz olmuştu ve başkanımız bütün imkânlarını kullanarak çok güzel bir park ve spor alanı kazandırdı. Nüvvâb Okulumuz’un 100. yılında bize güzel bir hizmet kazandıran Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şumnu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ramazan Savaş da 100 yıllık geçmişi olan okulun daha önce çok kötü bir durumda olduğunu belirterek, “Bahçenin zemini çok kötü olduğu için öğrencilerimiz spor yapamıyordu. Mustafa Dündar Başkanımız, bizi kırmadı ve hemen talimat verip işe başladılar. Okulumuzun 100. kuruluş yılında sahamızın açılışını yapmak kısmet oldu. Artık öğrencilerimiz burada rahatlıkla spor yapıp, boş zamanlarını değerlendirebilecek. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erbaş’tan Dündar’a teşekkür

Okulu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da yeni hizmete açılan spor sahasını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte inceledi. Öğrencilerin basket atışlarını izleyen Erbaş, okula katkılarından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Programda tarihi okulun içerisini de gezen Prof. Dr. Erbaş ve beraberindekiler, Nüvvâb İmam Hatip Lisesi’nin tarihi hakkında belge ve yazışmaların yer aldığı alan ile ilgili yetkililerden bilgi alırken, bir sınıfa girerek ders sıralarında oturup sohbet etti.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra; Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, Şumnu Bölge Müftüsü Mesut Mehmet, Şumnu Nüvvâb Okul Müdürü Şerif Hüsnü, bölge müftüleri ve soydaşlar hazır bulundu.

Başkan Dündar, Bulgaristan programı çerçevesinde Şumnu Tiyatro Salonu’nda “Milletlerarası İlmi Toplantı: Asırlık İlim ve İrfan Ocağı: Nüvvâb” başlığıyla düzenlenen Medresetü’n Nüvvâb’ın 100. Yıl Sempozyumu’nun açılış programına da katıldı. Dündar, sempozyuma katılan öğrencilere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile birlikte okul çantası ve çeşitli hediyeler verdi.